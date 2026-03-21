Леброн: в корне неправы те, кто продаёт газеты, говоря, что «Лейкерс» лучше без меня

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Леброн Джеймс, выступающий на позиции лёгкого форварда клуба из Калифорнии «Лос-Анджелес Лейкерс», выразил уверенность, что доказал неправоту своих критиков после того, как помог «озёрникам» выйти на серию из восьми побед.

«Гораздо проще продавать газеты, делать ролики и подкасты, если ты говоришь: «Леброн, команде будет лучше без тебя». Многие попытаются это оправдать… Но они в корне неправы», — приводит слова Джеймса портал Basketball Network.

