Единая лига: результаты матчей 21 марта

В субботу, 21 марта, в регулярном чемпионате Единой лиги в сезоне-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.

Единая лига. Результаты матчей на 21 марта:

МБА-МАИ — «Уралмаш» — 93:78.

Возглавляет турнирную таблицу действующий чемпион турнира московский ЦСКА, одержавший 28 побед при трёх поражениях в 31 матче. На втором месте казанский УНИКС — 28 побед и четыре поражения в 32 встречах. На третьем месте располагается санкт-петербургский «Зенит» — 24 победы и девять поражений в 33 играх.