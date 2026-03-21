Василий Карасёв: в любом состоянии, любым составом оказались не по зубам уральцам

Главный тренер МБА-МАИ Василий Карасёв высказался насчёт победы своих подопечных в матче с «Уралмашем» (93:78).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
21 марта 2026, суббота. 15:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
93 : 78
Уралмаш
Екатеринбург
МБА-МАИ: Зубков - 27, Савков - 18, Зайцев - 17, Трушкин - 11, Воронов - 7, Балашов - 5, Барашков - 3, Исмаилов - 3, Платунов - 2, Комолов, Личутин, Певнев
Уралмаш: Герасимов - 19, Далтон - 15, Эллис - 14, Нэвелс - 9, Карданахишвили - 9, Белянков - 8, Писклов - 2, Нэльсон - 2, Пынько, Ивлев, Новиков, Даглас

«В чём секрет четырёх побед в сезоне над «Уралмашем»? В нашей непредсказуемости! В любом состоянии, любым составом оказались не по зубам уральцам. Сегодня мы выполнили все установки, которые были, не просто так в начале Зубков набрал столько очков на старте, через него строились атаки. Единственное, был момент, когда мы повели 15-16 очков, «Уралмаш» перестроился по защите, а мы изменений не сделали. За счёт этого екатеринбуржцы смогли немного сократить отставание, но как только мы сделали правильные выводы, всё встало на свои места.

Концовку третьей четверти и всю четвёртую мы уже полностью контролировали ход встречи. Радует, что парни смогли восстановиться после Кубка, это было видно по концовке. Мы выдержали жёсткость, навязали свою агрессию, здорово выглядели в защите, нигде не опаздывали», — приводит слова Карасёва пресс-служба лиги.

