Василий Карасёв: в любом состоянии, любым составом оказались не по зубам уральцам

Главный тренер МБА-МАИ Василий Карасёв высказался насчёт победы своих подопечных в матче с «Уралмашем» (93:78).

«В чём секрет четырёх побед в сезоне над «Уралмашем»? В нашей непредсказуемости! В любом состоянии, любым составом оказались не по зубам уральцам. Сегодня мы выполнили все установки, которые были, не просто так в начале Зубков набрал столько очков на старте, через него строились атаки. Единственное, был момент, когда мы повели 15-16 очков, «Уралмаш» перестроился по защите, а мы изменений не сделали. За счёт этого екатеринбуржцы смогли немного сократить отставание, но как только мы сделали правильные выводы, всё встало на свои места.

Концовку третьей четверти и всю четвёртую мы уже полностью контролировали ход встречи. Радует, что парни смогли восстановиться после Кубка, это было видно по концовке. Мы выдержали жёсткость, навязали свою агрессию, здорово выглядели в защите, нигде не опаздывали», — приводит слова Карасёва пресс-служба лиги.