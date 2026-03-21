Главный тренер «Уралмаша» прокомментировал поражение в матче с МБА-МАИ

Главный тренер «Уралмаша» Антон Юдин прокомментировал поражение своей команды в матче с МБА-МАИ (78:93).

«Сложно сказать, чего нам сегодня не хватило. Наверное, в первую очередь концентрации. В какие-то моменты подбирались к МБА-МАИ, хотя начали встречу явно не с той ноги. После хорошей защиты нам нужно было реализовать своё преимущество, довести атаку до броска, а мы просто теряли мячи. Объяснить это тяжело. Поздравляю москвичей, сегодня они были гораздо лучше, умнее, быстрее, сильнее нас.

К сожалению, мы провели очень плохую игру. Мы разбираем соперника перед каждым матчем, знали, чего ожидать от того же Андрея Зубкова, но так бывает — в какой-то момент по тем или иным причинам соперник тебя переигрывает. Будем разбирать ошибки и работать над ними», — приводит слова Юдина пресс-служба Единой лиги.