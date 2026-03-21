Главный тренер «Уралмаша» прокомментировал поражение в матче с МБА-МАИ

Главный тренер «Уралмаша» прокомментировал поражение в матче с МБА-МАИ
Главный тренер «Уралмаша» Антон Юдин прокомментировал поражение своей команды в матче с МБА-МАИ (78:93).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
21 марта 2026, суббота. 15:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
93 : 78
Уралмаш
Екатеринбург
МБА-МАИ: Зубков - 27, Савков - 18, Зайцев - 17, Трушкин - 11, Воронов - 7, Балашов - 5, Барашков - 3, Исмаилов - 3, Платунов - 2, Комолов, Личутин, Певнев
Уралмаш: Герасимов - 19, Далтон - 15, Эллис - 14, Нэвелс - 9, Карданахишвили - 9, Белянков - 8, Писклов - 2, Нэльсон - 2, Пынько, Ивлев, Новиков, Даглас

«Сложно сказать, чего нам сегодня не хватило. Наверное, в первую очередь концентрации. В какие-то моменты подбирались к МБА-МАИ, хотя начали встречу явно не с той ноги. После хорошей защиты нам нужно было реализовать своё преимущество, довести атаку до броска, а мы просто теряли мячи. Объяснить это тяжело. Поздравляю москвичей, сегодня они были гораздо лучше, умнее, быстрее, сильнее нас.

К сожалению, мы провели очень плохую игру. Мы разбираем соперника перед каждым матчем, знали, чего ожидать от того же Андрея Зубкова, но так бывает — в какой-то момент по тем или иным причинам соперник тебя переигрывает. Будем разбирать ошибки и работать над ними», — приводит слова Юдина пресс-служба Единой лиги.

