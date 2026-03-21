«Каждая встреча с ними — испытание для ЦСКА». Пистиолис — о предстоящем матче с «Пармой»

Главный тренер московского клуба ЦСКА Андреас Пистиолис поделился мыслями насчёт предстоящего матча Единой лиги ВТБ с пермским коллективом «Бетсити Парма», который состоится завтра, 22 марта, и начнётся в 17:00 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК ЦСКА Москва — Бетсити Парма Пермский край

«Бетсити Парма» — одна из топ-команд лиги, в этом сезоне показывающая хороший баскетбол. Каждая встреча с ними – испытание для нас. Надеюсь, при поддержке наших зрителей мы сможем добиться желаемого результата», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба армейцев.

Возглавляет турнирную таблицу действующий чемпион турнира ЦСКА, одержавший 28 побед при трёх поражениях в 31 матче. На втором месте казанский УНИКС — 28 побед и четыре поражения в 32 встречах. На третьем месте располагается санкт-петербургский «Зенит» — 24 победы и девять поражений в 33 играх.