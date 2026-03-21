«Безусловно, ждёт очень тяжёлая игра». Радоньич — о предстоящем матче «Зенит» — «Локо»

Главный тренер санкт-петербургского клуба «Зенит» Деян Радоньич высказался насчёт предстоящего матча Единой лиги ВТБ с краснодарским коллективом «Локомотив-Кубань», который состоится завтра, 22 марта, на стадионе КСК «Арена». Встреча начнётся в 13:00 мск.

«У нас впереди довольно сильный соперник. «Локомотив-Кубань» играет очень-очень хорошо. У них хорошая команда. Так что нас, безусловно, ждёт очень тяжёлая игра, и мы должны сделать много правильных вещей на обеих половинах паркета, чтобы выиграть этот матч. Да, я слышал, что все билеты на игру проданы. Нам обязательно понадобится поддержка наших болельщиков завтра!» — приводит слова Радоньича пресс-служба «Зенита».