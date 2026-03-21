Легионер «Зенита» из Бельгии рассказал о процессе адаптации в команде

30-летний бельгийский центровой «Зенита» Исмаэль Бако рассказал, как проходит его адаптация в санкт-петербургской команде.

«Несмотря на то что я здесь не так долго, ощущение, будто я знаю ребят уже давно — во многом потому, что раньше много раз играл против многих из них. Поэтому с «химией» всё хорошо, и с каждым днём мы прогрессируем на тренировках. Я очень доволен, но понимаю, что у команды ещё большой потенциал, который нам предстоит раскрыть.

Думаю, всё решит желание победить и готовность бороться с первых секунд [в матче с «Локо»]. Команды сильные, все умеют набирать очки. Поэтому многое будет зависеть от того, кто задаст тон игре, кто будет агрессивнее.

Я не нервничаю — наоборот, очень жду встречи с болельщиками. Я видел, что будет полный зал. Хочу показать фанатам, что мы нацелены на титул. И я здесь, чтобы внести свой вклад в это», — приводит слова Бако пресс-служба «Зенита».

