«Джеймс исключительный лидер и чемпион». Стивен Эй Смит — о Леброне

Известный североамериканский журналист и эксперт Стивен Эй Смит с восхищением высказался в адрес четырёхкратного чемпиона НБА соотечественника Леброна Джеймса, выступающего на позиции лёгкого форварда в составе клуба «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Он внёс невероятный вклад в их победную серию. Джеймс включался в игру, когда это было необходимо. Несколько раз не набирал больше 15 очков за игру, проявляя уважение к сопернику. Леброн просто выходит на площадку и не только уважительно относится к Дончичу, но и к Ривзу. Остин падает, получает травму, возвращается на площадку, и Джеймс позволяет ему вернуться в игру.

Его бескорыстие и лидерские качества не вызывают сомнений. Этот человек — исключительный лидер, чемпион и победитель. А теперь Леброн доказывает это прямо сейчас», — приводит слова Эй Смита портал Basketball Network.