Леброн Джеймс установил исторический рекорд по числу сыгранных матчей в истории НБА

41-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Леброн Джеймс, выступающий на позиции лёгкого форварда в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», вышел на чистое первое место по количеству проведённых матчей в истории организации после того, как Король принял участие в сегодняшней игре с «Орландо Мэджик», которая в эти минуты проходит на паркете «Киа Центр» в Орландо.

Данная встреча стала для Леброна 1612-й в НБА. По данному показателю он обошёл легенду лиги и соотечественника Роберта Пэриша. Тройку в этом рейтинге занимает Карим Абдул-Джаббар (1560).

За свою карьеру в НБА Джеймс сыграл за такие команды, как «Кливленд Кавальерс» (2003–2010, 2014–2018), «Майами Хит» (2010–2014) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (2018–н.в.). В текущем сезоне звёздный американец набирает в среднем 21,3 очка, 5,8 подборов и 6,9 результативных передач за игру. «Лейкерс» с результатом 45 побед и 25 поражений занимают третье место в Западной конференции.