Леброн Джеймс установил исторический рекорд по числу сыгранных матчей в истории НБА

41-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Леброн Джеймс, выступающий на позиции лёгкого форварда в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», вышел на чистое первое место по количеству проведённых матчей в истории организации после того, как Король принял участие в сегодняшней игре с «Орландо Мэджик», которая в эти минуты проходит на паркете «Киа Центр» в Орландо.

НБА — регулярный чемпионат
22 марта 2026, воскресенье. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Перерыв
65 : 62
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Орландо Мэджик: Картер, Бейн, Саггс, Банкеро, Кэйн, Ричардсон, Ховард, Вагнер, Да Силва, Картер, Битадзе, Пенда
Лос-Анджелес Лейкерс: Вандербилт, Кнехт, Эйтон, Джеймс, Кеннард, Хэйс, Ларэвиа, Ривз, Тимме, Джеймс, Хатимура, Смарт, Дончич

Данная встреча стала для Леброна 1612-й в НБА. По данному показателю он обошёл легенду лиги и соотечественника Роберта Пэриша. Тройку в этом рейтинге занимает Карим Абдул-Джаббар (1560).

За свою карьеру в НБА Джеймс сыграл за такие команды, как «Кливленд Кавальерс» (2003–2010, 2014–2018), «Майами Хит» (2010–2014) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (2018–н.в.). В текущем сезоне звёздный американец набирает в среднем 21,3 очка, 5,8 подборов и 6,9 результативных передач за игру. «Лейкерс» с результатом 45 побед и 25 поражений занимают третье место в Западной конференции.

Больше Леброна в НБА не сыграл никто. Его рекорд простоит долго — и вот почему
