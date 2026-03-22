«Вашингтон» проиграл «Оклахоме», потерпев 15-е поражение подряд

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Вашингтон Уизардс» принимал «Оклахому-Сити Тандер». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-арена» и закончилась победой гостей со счётом 111:132.

Саым результативным в составе победителей стал Шей Гилджес-Александер, который записал в свой актив 40 очков. Лучшую результативность в «Вашингтоне» показал Билаль Кулибали, который набрал 21 очко.

«Вашингтон» потерпел 15-е поражение подряд. «Оклахома», в свою очередь, одержала 11-ю победу подряд.

В следующем матче регулярного чемпионата «Вашингтон» встретится с «Нью-Йорк Никс», а «Оклахома» сыграет с «Филадельфией Сиксерс». Матчи пройдут 23 и 24 марта соответственно.