Вашингтон Уизардс — Оклахому-Сити Тандер, результат матча 22 марта 2026, счет 111:132, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Вашингтон» проиграл «Оклахоме», потерпев 15-е поражение подряд
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Вашингтон Уизардс» принимал «Оклахому-Сити Тандер». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-арена» и закончилась победой гостей со счётом 111:132.

НБА — регулярный чемпионат
22 марта 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
111 : 132
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Вашингтон Уизардс: Кулибали - 21, Каррингтон - 19, Сарр - 14, Уоткинс - 13, Гилл - 13, Харди - 10, Райли - 9, Вукчевич - 6, Шампани - 3, Купер - 3
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 40, Маккейн - 18, Холмгрен - 18, Митчелл - 14, Уильямс - 11, Джо - 9, Хартенштайн - 9, Уиггинс - 5, Карузо - 4, Уоллес - 4, Уильямс, Барнхайзер

Саым результативным в составе победителей стал Шей Гилджес-Александер, который записал в свой актив 40 очков. Лучшую результативность в «Вашингтоне» показал Билаль Кулибали, который набрал 21 очко.

«Вашингтон» потерпел 15-е поражение подряд. «Оклахома», в свою очередь, одержала 11-ю победу подряд.

В следующем матче регулярного чемпионата «Вашингтон» встретится с «Нью-Йорк Никс», а «Оклахома» сыграет с «Филадельфией Сиксерс». Матчи пройдут 23 и 24 марта соответственно.

