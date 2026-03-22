Орландо Мэджик — Лос-Анджелес Лейкерс, результат матча 22 марта 2026, счет 104:105, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

33 очка Дончича помогли «Лейкерс» обыграть «Орландо» в рекордном матче Леброна
В ночь с 21 на 22 марта мск на паркете арены «Киа Центр» в Орландо (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Орландо Мэджик» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Гости вырвали победу во встрече в самой концовке. Итоговый счёт — 105:104. Это девятая подряд победа для «озёрников».

НБА — регулярный чемпионат
22 марта 2026, воскресенье. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
104 : 105
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Орландо Мэджик: Банкеро - 16, Саггс - 14, Картер - 13, Картер - 13, Бейн - 12, Да Силва - 12, Кэйн - 10, Битадзе - 9, Ховард - 3, Пенда - 2, Ричардсон, Вагнер
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 33, Ривз - 26, Кеннард - 13, Джеймс - 12, Эйтон - 9, Хэйс - 8, Хатимура - 2, Смарт - 2, Вандербилт, Кнехт, Джеймс, Ларэвиа, Тимме

Самым результативным игроком матча стал словенский разыгрывающий защитник «Лейкерс» Лука Дончич, в активе которого 33 очка, пять подборов и восемь ассистов. Его партнёр по команде Остин Ривз набрал 26 очков. В составе «Орландо» больше всех очков набрал тяжёлый форвард Паоло Банкеро, в его активе 16 очков, пять подборов и шесть ассистов.

41-летний лёгкий форвард калифорнийцев Леброн Джеймс в данной встрече установил исторический рекорд НБА по числу проведённых матчей (1612). Всего же в матче он набрал 12 очков, а также совершил шесть подборов и отдал четыре передачи.

