33 очка Дончича помогли «Лейкерс» обыграть «Орландо» в рекордном матче Леброна

В ночь с 21 на 22 марта мск на паркете арены «Киа Центр» в Орландо (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Орландо Мэджик» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Гости вырвали победу во встрече в самой концовке. Итоговый счёт — 105:104. Это девятая подряд победа для «озёрников».

Самым результативным игроком матча стал словенский разыгрывающий защитник «Лейкерс» Лука Дончич, в активе которого 33 очка, пять подборов и восемь ассистов. Его партнёр по команде Остин Ривз набрал 26 очков. В составе «Орландо» больше всех очков набрал тяжёлый форвард Паоло Банкеро, в его активе 16 очков, пять подборов и шесть ассистов.

41-летний лёгкий форвард калифорнийцев Леброн Джеймс в данной встрече установил исторический рекорд НБА по числу проведённых матчей (1612). Всего же в матче он набрал 12 очков, а также совершил шесть подборов и отдал четыре передачи.