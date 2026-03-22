Кевин Дюрант опередил Майкла Джордана, войдя в топ-5 по числу очков в истории НБА

37-летний двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также форвард техасского клуба «Хьюстон Рокетс» американец Кевин Дюрант вышел на чистое пятое место по количеству набранных очков в истории организации после недавно завершившегося матча регулярного чемпионата с «Майами Хит» (123:122).

НБА — регулярный чемпионат
22 марта 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
123 : 122
Майами Хит
Майами
Хьюстон Рокетс: Дюрант - 27, Томпсон - 24, Шеппард - 23, Шенгюн - 19, Смит II - 13, Холидей - 8, Исон - 7, Финни-Смит - 1, Окоги - 1, Тэйт, Кроуфорд, Капела, Грин
Майами Хит: Адебайо - 32, Хирроу - 25, Фонтеккио - 21, Ларссон - 19, Митчелл - 15, Гарднер - 8, Смит - 2, Йович, Уэр, Джонсон, Якуционис

В данной встрече Дюрант набрал 27 очков, совершил три подбора и отдал три передачи. Таким образом, в активе американца 32 294 очка. Он опередил по этому показателю легендарного шестикратного чемпиона НБА соотечественника Майкла Джордана (32 292).

Следующая цель Дюранта — показатель ещё одной легенды НБА Коби Брайанта (33 643). Рекордсменом по данному показателю в НБА является звёздный лёгкий форвард Леброн Джеймс из «Лос-Анджелес Лейкерс» (43 241)

Материалы по теме
Леброн Джеймс установил исторический рекорд по числу сыгранных матчей в истории НБА
Материалы по теме
Нас ждут два крутых достижения в НБА. Леброн и Дюрант перепишут историю
