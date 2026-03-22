Кевин Дюрант опередил Майкла Джордана, войдя в топ-5 по числу очков в истории НБА

37-летний двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также форвард техасского клуба «Хьюстон Рокетс» американец Кевин Дюрант вышел на чистое пятое место по количеству набранных очков в истории организации после недавно завершившегося матча регулярного чемпионата с «Майами Хит» (123:122).

В данной встрече Дюрант набрал 27 очков, совершил три подбора и отдал три передачи. Таким образом, в активе американца 32 294 очка. Он опередил по этому показателю легендарного шестикратного чемпиона НБА соотечественника Майкла Джордана (32 292).

Следующая цель Дюранта — показатель ещё одной легенды НБА Коби Брайанта (33 643). Рекордсменом по данному показателю в НБА является звёздный лёгкий форвард Леброн Джеймс из «Лос-Анджелес Лейкерс» (43 241)