Дабл-дабл Адебайо не помог «Майами» одолеть «Хьюстон» с достижением Дюранта

В ночь с 18 на 19 марта мск на паркете арены «Тойота-центр» в Хьюстоне (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Хьюстон Рокетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Гости выиграли встречу со счётом 124:116.

Самым результативным игроком матча стал американский центровой «Хит» Бэм Адебайо. В его активе дабл-дабл: 32 набранных очка, 21 подбор и четыре ассиста. Российский центровой Владислав Голдин участия в матче не принимал. В составе «Хьюстона» больше всех набрал звёздный лёгкий форвард Кевин Дюрант. На его счету 27 очков, три подбора и три передачи.

Отметим, благодаря данному показателю Дюрант с 32 294 очками обошёл легендарного шестикратного чемпиона НБА соотечественника по числу набранных очков Майкла Джордана (32 292).