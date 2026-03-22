Хьюстон Рокетс — Майами Хит, результат матча 19 марта 2026, счет 116:124, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

Дабл-дабл Адебайо не помог «Майами» одолеть «Хьюстон» с достижением Дюранта
В ночь с 18 на 19 марта мск на паркете арены «Тойота-центр» в Хьюстоне (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Хьюстон Рокетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Гости выиграли встречу со счётом 124:116.

Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
123 : 122
Майами Хит
Майами
Хьюстон Рокетс: Дюрант - 27, Томпсон - 24, Шеппард - 23, Шенгюн - 19, Смит II - 13, Холидей - 8, Исон - 7, Финни-Смит - 1, Окоги - 1, Тэйт, Кроуфорд, Капела, Грин
Майами Хит: Адебайо - 32, Хирроу - 25, Фонтеккио - 21, Ларссон - 19, Митчелл - 15, Гарднер - 8, Смит - 2, Йович, Уэр, Джонсон, Якуционис

Самым результативным игроком матча стал американский центровой «Хит» Бэм Адебайо. В его активе дабл-дабл: 32 набранных очка, 21 подбор и четыре ассиста. Российский центровой Владислав Голдин участия в матче не принимал. В составе «Хьюстона» больше всех набрал звёздный лёгкий форвард Кевин Дюрант. На его счету 27 очков, три подбора и три передачи.

Отметим, благодаря данному показателю Дюрант с 32 294 очками обошёл легендарного шестикратного чемпиона НБА соотечественника по числу набранных очков Майкла Джордана (32 292).

