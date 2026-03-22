НБА: результаты игр 22 марта

В ночь на 22 марта в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники североамериканского баскетбола смогли увидеть 10 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

НБА. Результаты игр на 22 марта:

«Вашингтон Уизардс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 111:132;

«Орландо Мэджик» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 104:105;

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Кливленд Кавальерс» — 106:111;

«Шарлотт Хорнетс» — «Мемфис Гриззлиз» — 124:101;

«Хьюстон Рокетс» — «Майами Хит» — 123:122;

«Сан-Антонио Спёрс» — «Индиана Пэйсерс» — 134:119;

«Атланта Хоукс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 126:110;

«Даллас Маверикс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 131:138 (ОТ);

«Юта Джаз» — «Филадельфия Сиксерс» — 116:126;

«Финикс Санз» — «Милуоки Бакс» — 105:108.