Единая лига: расписание матчей 22 марта

В воскресенье, 22 марта, в регулярном чемпионате Единой лиги в сезоне-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут посмотреть четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Единая лига. Расписание матчей на 22 марта (время московское):

13:00. «Зенит — «Локомотив-Кубань»;

15:00. «Пари Нижний Новгород» — «Самара»;

17:00. ЦСКА — «Бетсити Парма»;

18:00. УНИКС — «Енисей».

Возглавляет турнирную таблицу действующий чемпион турнира московский ЦСКА, одержавший 28 побед при трёх поражениях в 31 матче. На втором месте казанский УНИКС — 28 побед и четыре поражения в 32 встречах. На третьем месте располагается санкт-петербургский «Зенит» — 24 победы и девять поражений в 33 играх.