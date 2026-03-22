«Маленький» сувенир». Шакил О'Нил подарил Александру Овечкину кроссовки

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне телеэксперт и аналитик американец Шакил О’Нил подарил свои кроссовки российскому нападающему, капитану клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину.

Фото: Из личного архива Анастасии Шубской

«Маленький» сувенир от легенды Шакила О'Нила. Спасибо! На последнем фото нога Саши (45 размер)», — подписала изображения жена Александра Анастасия.

«Поздравляю с 900», — гласит надпись на кроссовке, приуроченная к достижению российским именитым спортсменом отметки в 900 забитых голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года.