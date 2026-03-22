Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Маленький» сувенир». Шакил О'Нил подарил Александру Овечкину кроссовки

Комментарии

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне телеэксперт и аналитик американец Шакил О’Нил подарил свои кроссовки российскому нападающему, капитану клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину.

Фото: Из личного архива Анастасии Шубской

«Маленький» сувенир от легенды Шакила О'Нила. Спасибо! На последнем фото нога Саши (45 размер)», — подписала изображения жена Александра Анастасия.

«Поздравляю с 900», — гласит надпись на кроссовке, приуроченная к достижению российским именитым спортсменом отметки в 900 забитых голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android