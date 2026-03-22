Главная Баскетбол Новости

Тренер «Локо» — об игре с «Зенитом»: есть основания думать, что команда кое-чему научилась

Тренер «Локо» — об игре с «Зенитом»: есть основания думать, что команда кое-чему научилась
Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Томислав Томович высказался о предстоящем матче с «Зенитом», который начнётся сегодня, 22 марта, в 13:00 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 марта 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зенит» – одна из сильнейших команд в лиге, соперник, к которому надо относиться максимально серьёзно. У них было немало изменений в составе и на тренерском мостике за последние пару месяцев, но сейчас они играют очень сильно, чему доказательство – их победная серия.

Но я верю, что мы сыграем против них достойно. У меня есть основания думать, что наша команда кое-чему научилась в недавних матчах против соперников из лидирующей группы. И что в предстоящем матче мы будем включены, сфокусированы и добьёмся хорошего результата.

Знаком ли я с Деяном Радоньичем? Да. Но когда начинается матч, на другой стороне друзей у тебя нет. Мы настроены выложиться на максимум, и кто будет лучше, тот пусть и победит», — приводит слова Томовича пресс-служба турнира.

