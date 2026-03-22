«Все билеты проданы». Тренер «Зенита» — о матче с «Локомотивом-Кубань»

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Деян Радоньич высказался о предстоящем матче с «Локомотивом-Кубань», который начнётся сегодня, 22 марта, в 13:00 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 марта 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У нас впереди довольно сильный соперник. «Локомотив-Кубань» играет очень-очень хорошо. У них хорошая команда. Так что нас, безусловно, ждёт очень тяжёлая игра, и мы должны сделать много правильных вещей на обеих половинах площадки, чтобы выиграть этот матч. Да, я слышал, что все билеты на игру проданы. Нам обязательно понадобится поддержка наших болельщиков», — приводит слова Радоньича пресс-служба турнира.

После 33 матчей «Зенит» занимает третье место, одержав 24 победы при девяти поражениях. «Локомотив-Кубань» — четвёртый (21 победа и 11 поражений в 32 играх).

Материалы по теме
Тренер «Локо» — об игре с «Зенитом»: есть основания думать, что команда кое-чему научилась
