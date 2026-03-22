Аналитик НБА объяснил, почему сейчас Дончич сильнее любого претендента на MVP в 2026-м

Аналитик Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и журналист Шон Пауэлл высказался о форме разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича в последнее время.

«Эти последние две огненные недели Дончича можно сравнить с лучшими двумя неделями в этом сезоне у кого-либо из списка претендентов на звание MVP. Но у него, возможно, всё будет даже ещё лучше, если учесть контекст — против сильных команд («Никс», «Наггетс», «Тимбервулвз», «Хит», дважды против «Рокетс»), и это в то время как «Лейкерс» пытаются закрепиться в первой четвёрке и получить преимущество своей площадки в плей-офф. За этот период у него есть матчи, где он набрал 60 очков, 50 очков, 41 очко, два трипл-дабла с 31 и 30 очками — и важные броски, которые помогли «Лейкерс» выиграть 11 из последних 12 игр», — приводит слова Пауэлла пресс-служба НБА в социальной сети Х.