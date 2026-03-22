Форвард УНИКСа Беленицкий высказался о настрое на «Енисей» после поражения от «Пармы»

Форвард баскетбольного клуба УНИКС Михаил Беленицкий высказался о предстоящем матче с «Енисеем», который начнётся сегодня, 22 марта, в 18:00 мск.

«Конечно, после такого морально тяжёлого поражения от «Пармы» есть небольшой упадок. Но мы не сдаёмся, а напротив, все заряжены на то, чтобы победить «Енисей». С пермяками мы играли в очень хороший баскетбол на протяжении 30 минут, что и отметил наш тренер после матча. Но в концовке где-то не хватило сил, собранности, более хладнокровных решений. Поэтому стараемся подойти к встрече с красноярцами с холодной головой, забыть про последнее поражение, играть в свой баскетбол.

У «Енисея» достаточно сильная команда. У них сбалансированный состав россиян и легионеров. Основная угроза, на мой взгляд, исходит от центрового Данило Тасича. Он опытный баскетболист и играет очень умно.

Ещё отмечу их разыгрывающих Мэтта Коулмэна и Доминика Артиса. Плюс русские ребята тоже хорошо попадают, такие как Дмитрий Сонько и Егор Рыжов. В любом случае расслабляться с «Енисеем» нельзя, нужно выложиться по максимуму», — приводит слова Беленицкого пресс-служба турнира.