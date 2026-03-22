«Локомотив-Кубань» обыграл «Зенит» в Единой лиге и прервал его 10-матчевую победную серию

В воскресенье, 22 марта, на стадионе «Арена» в Санкт-Петербурге состоялся центральный матч тура Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в рамках которого «Зенит» принимал «Локомотив-Кубань». Хозяева площадки со счётом 72:81 (20:22; 21:19; 19:19; 12:21) уступили гостям из Краснодара. У «Зенита» прервалась 10-матчевая серия побед.

В составе «Зенита» отличился хорватский центровой Лука Шаманич, ставший самым эффективным игроком клуба — 12 очков, пять подборов, одна передача, два перехвата и одна потеря при коэффициенте эффективности «+14». Больше всех очков набрал Трент Фрейзер — 14.

Лучшим игроком матча стал представитель краснодарского клуба защитник Джеремайя Мартин — 24 очка, шесть передач, три перехвата и одна потеря при коэффициенте эффективности «+26».