«Зенит» — «Локомотив-Кубань», результат матча 22 марта, счет 72:81, Единая лига ВТБ – 2025/2026

«Локомотив-Кубань» обыграл «Зенит» в Единой лиге и прервал его 10-матчевую победную серию
В воскресенье, 22 марта, на стадионе «Арена» в Санкт-Петербурге состоялся центральный матч тура Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в рамках которого «Зенит» принимал «Локомотив-Кубань». Хозяева площадки со счётом 72:81 (20:22; 21:19; 19:19; 12:21) уступили гостям из Краснодара. У «Зенита» прервалась 10-матчевая серия побед.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 марта 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
72 : 81
Локомотив-Кубань
Краснодар
Зенит: Фрейзер, Роберсон, Щербенев, Карасёв, Джузэнг, Мартюк, Жбанов, Бако, Воронцевич, Емченко, Шаманич
Локомотив-Кубань: Миллер, Мур, Мартин, Темиров, Квитковских, Ищенко, Попов, Хантер, Ведищев, Коновалов, Хаджибегович, Самойленко

В составе «Зенита» отличился хорватский центровой Лука Шаманич, ставший самым эффективным игроком клуба — 12 очков, пять подборов, одна передача, два перехвата и одна потеря при коэффициенте эффективности «+14». Больше всех очков набрал Трент Фрейзер — 14.

Лучшим игроком матча стал представитель краснодарского клуба защитник Джеремайя Мартин — 24 очка, шесть передач, три перехвата и одна потеря при коэффициенте эффективности «+26».

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
