Дюрант отреагировал на то, что набрал очков в НБА больше, чем Майкл Джордан

37-летний американский форвард, двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кевин Дюрант, выступающий за клуб «Хьюстон Рокетс», отреагировал на достижение новой планки в наборе очков (32 294), которая позволила ему обойти легендарного шестикратного чемпиона Майкла Джордана (32 292).

«Это многое значит. Я просто благодарен за то, что делаю это здесь, за то, что у меня есть поклонники, которые проявляют ко мне столько любви и поддерживают меня в каждой игре. Я просто благодарен за то, что нахожусь здесь, и за то, что этот путь выдался таким. И я с нетерпением жду продолжения», — сказал Дюрант в эфире TNT Sports после матча с «Майами Хит» (123:122).