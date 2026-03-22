Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дюрант отреагировал на то, что набрал очков в НБА больше, чем Майкл Джордан

Дюрант отреагировал на то, что набрал очков в НБА больше, чем Майкл Джордан
Комментарии

37-летний американский форвард, двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кевин Дюрант, выступающий за клуб «Хьюстон Рокетс», отреагировал на достижение новой планки в наборе очков (32 294), которая позволила ему обойти легендарного шестикратного чемпиона Майкла Джордана (32 292).

«Это многое значит. Я просто благодарен за то, что делаю это здесь, за то, что у меня есть поклонники, которые проявляют ко мне столько любви и поддерживают меня в каждой игре. Я просто благодарен за то, что нахожусь здесь, и за то, что этот путь выдался таким. И я с нетерпением жду продолжения», — сказал Дюрант в эфире TNT Sports после матча с «Майами Хит» (123:122).

НБА — регулярный чемпионат
22 марта 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
123 : 122
Майами Хит
Майами
Хьюстон Рокетс: Дюрант - 27, Томпсон - 24, Шеппард - 23, Шенгюн - 19, Смит II - 13, Холидей - 8, Исон - 7, Финни-Смит - 1, Окоги - 1, Тэйт, Кроуфорд, Капела, Грин
Майами Хит: Адебайо - 32, Хирроу - 25, Фонтеккио - 21, Ларссон - 19, Митчелл - 15, Гарднер - 8, Смит - 2, Йович, Уэр, Жакез-мл., Джонсон, Уиггинс, Пауэлл, Якуционис
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android