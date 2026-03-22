«Психологически не готовы». Капитан «Зенита» Фрейзер прокомментировал поражение от «Локо»

27-летний американский разыгрывающий защитник Трент Фрейзер и капитан команды «Зенит» прокомментировал поражение в матче с «Локомотивом-Кубань» (72:81).

– Весь матч получился довольно напряжённым, но окончательно его исход решила именно проигранная четвёртая четверть. Что не получилось, чего не хватило, чтобы перевернуть игру?

– Мы приняли не так много правильных решений. Мне нужно было лучше контролировать атаку, расставлять игроков на нужные позиции и принимать более взвешенные решения. Мне кажется, мы слишком торопились во многих атакующих комбинациях, но мы можем извлечь из этого урок. Нельзя забывать, что мы выиграли 10 матчей подряд — мы были на правильном пути. Думаю, это были действительно хорошие два месяца — 10 побед и одно поражение. Так что я очень горжусь нашими ребятами. Нам просто нужно вернуться на верный путь и снова начать побеждать.

– С чем связываете большое количество потерь сегодня – может, давление соперника или, наоборот, недостаток концентрации?

– «Локо» отлично справляется с физической борьбой. По-моему, мы были психологически не готовы противостоять их контактной игре. Когда соперник ведёт очень агрессивную оборону, нам просто нужно лучше сосредоточиваться на таких мелких деталях, а ещё сохранять спокойствие, проявлять терпение и контролировать ход атакующей игры.

– На следующей неделе команду ждёт выезд к УНИКСу в Казань. Какой главный урок вынесете из сегодняшнего матча, чтобы не повторить ошибок в следующей игре?

– Нужно просто быть уверенными в себе, делать то, что умеем. В нападении у нас всё складывается очень хорошо. Как я уже сказал, мы не просто так выиграли 10 матчей подряд, — сказал Фрейзер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.