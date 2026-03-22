Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Пари Нижний Новгород» — «Самара», результат матча 22 марта 2026, счет 80:75, Единая лига ВТБ – 2025/2026

35 очков Попова помогли «Пари НН» обыграть «Самару» и прервать серию из трёх поражений
В воскресенье, 22 марта, на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в рамках которого «Пари Нижний Новгород» принимал «Самару». Хозяева площадки со счётом 80:75 (16:13; 15:21; 27:17; 22:24) одержали победу над самарскими гостями.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 марта 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
80 : 75
Самара
Самарская область
Пари Нижний Новгород: Попов - 35, Карпенков - 16, Хоменко - 15, Ключенков - 5, Зоткин - 5, Хвостов - 2, Шендеров - 2, Буринский, Якушин, Хякли, Самойленко
Самара: Чеваренков - 18, Михайловский - 18, Походяев - 14, Чебуркин - 9, Шейко - 5, М. Кулагин - 5, Халдеев - 2, Косяков - 2, Чикарев - 2, Кузнецов, Пивцайкин

Лучшим игроком матча стал российский форвард нижегородцев Кирилл Попов — 35 очков, пять подборов, один перехват и шесть потерь при коэффициенте эффективности «+31».

У «Самары» отличился российский защитник Никита Михайловский — 18 очков, восемь подборов, пять передач, два перехвата и четыре потери при коэффициенте эффективности «+22».

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Эксклюзив
«Психологически не готовы». Капитан «Зенита» Фрейзер прокомментировал поражение от «Локо»
