35 очков Попова помогли «Пари НН» обыграть «Самару» и прервать серию из трёх поражений

В воскресенье, 22 марта, на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в рамках которого «Пари Нижний Новгород» принимал «Самару». Хозяева площадки со счётом 80:75 (16:13; 15:21; 27:17; 22:24) одержали победу над самарскими гостями.

Лучшим игроком матча стал российский форвард нижегородцев Кирилл Попов — 35 очков, пять подборов, один перехват и шесть потерь при коэффициенте эффективности «+31».

У «Самары» отличился российский защитник Никита Михайловский — 18 очков, восемь подборов, пять передач, два перехвата и четыре потери при коэффициенте эффективности «+22».