«Есть над чем работать». Кевин Дюрант — о выходе на пятое место в истории НБА по очкам

Форвард «Хьюстон Рокетс» Кевин Дюрант поднялся на пятое место в списке самых результативных игроков в истории НБА. В матче с «Майами Хит» он набрал 27 очков и превзошёл достижение Майкла Джордана (32 292 очка). Теперь на счету Дюранта 32 294 очка.

«Мне ещё есть над чем работать, но очень приятно оказаться в одной категории с великими игроками. Многие из них вдохновили меня работать над своей игрой так усердно, как только могу… Меня вдохновляют все те игроки, которых я уже обогнал или к которым приближаюсь. Майкл Джордан — это отдельный мир. Своя планета, своя галактика. Человек, на которого я равняюсь и которого уважаю. Тот, кто, по сути, сформировал моё представление об этой игре», — сказал Дюрант во время послематчевой пресс-конференции.