«Есть над чем работать». Кевин Дюрант — о выходе на пятое место в истории НБА по очкам

Форвард «Хьюстон Рокетс» Кевин Дюрант поднялся на пятое место в списке самых результативных игроков в истории НБА. В матче с «Майами Хит» он набрал 27 очков и превзошёл достижение Майкла Джордана (32 292 очка). Теперь на счету Дюранта 32 294 очка.

НБА — регулярный чемпионат
22 марта 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
123 : 122
Майами Хит
Майами
Хьюстон Рокетс: Дюрант - 27, Томпсон - 24, Шеппард - 23, Шенгюн - 19, Смит II - 13, Холидей - 8, Исон - 7, Финни-Смит - 1, Окоги - 1, Тэйт, Кроуфорд, Капела, Грин
Майами Хит: Адебайо - 32, Хирроу - 25, Фонтеккио - 21, Ларссон - 19, Митчелл - 15, Гарднер - 8, Смит - 2, Йович, Уэр, Жакез-мл., Джонсон, Уиггинс, Пауэлл, Якуционис

«Мне ещё есть над чем работать, но очень приятно оказаться в одной категории с великими игроками. Многие из них вдохновили меня работать над своей игрой так усердно, как только могу… Меня вдохновляют все те игроки, которых я уже обогнал или к которым приближаюсь. Майкл Джордан — это отдельный мир. Своя планета, своя галактика. Человек, на которого я равняюсь и которого уважаю. Тот, кто, по сути, сформировал моё представление об этой игре», — сказал Дюрант во время послематчевой пресс-конференции.

