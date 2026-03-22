УНИКС остался без трёх лидеров перед матчем с «Енисеем»

33-летний американский центровой Джален Рейнольдс, а также защитники 37-летний россиянин Алексей Швед и 30-летний американец Пэрис Ли не помогут УНИКСу в домашнем матче с «Енисеем» из-за травм. Встреча 33-го тура Единой лиги ВТБ состоится сегодня, 22 марта, в Казани. Начало — в 18:00 мск.

После 32 сыгранных матчей УНИКС занимает второе место в турнирной таблице с результатом 27 побед и пять поражений. «Енисей» (13-19) располагается на восьмой строчке. В последнем туре сибиряки уверенно обыграли «Самару» (94:73), а защитник красноярцев Доминик Артис повторил личный рекорд результативности (25 очков).