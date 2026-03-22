Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
УНИКС остался без трёх лидеров перед матчем с «Енисеем»

33-летний американский центровой Джален Рейнольдс, а также защитники 37-летний россиянин Алексей Швед и 30-летний американец Пэрис Ли не помогут УНИКСу в домашнем матче с «Енисеем» из-за травм. Встреча 33-го тура Единой лиги ВТБ состоится сегодня, 22 марта, в Казани. Начало — в 18:00 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 марта 2026, воскресенье. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
2-я четверть
44 : 28
Енисей
Красноярск
УНИКС: Халилулаев, Беленицкий, Бингэм, Д. Кулагин, Брюэр, Пьерр, Захаров, Абдулбасиров, Белоусов, Стуленков, Лопатин
Енисей: Коулмэн, Ведищев, Артис, Евдокимов, Касаткин, Рыжов, Перевалов, Сонько, Шлегель, Тасич, Ванин, Долинин

После 32 сыгранных матчей УНИКС занимает второе место в турнирной таблице с результатом 27 побед и пять поражений. «Енисей» (13-19) располагается на восьмой строчке. В последнем туре сибиряки уверенно обыграли «Самару» (94:73), а защитник красноярцев Доминик Артис повторил личный рекорд результативности (25 очков).

Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
