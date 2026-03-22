Редик — о работе судей в матче «Лейкерс» — «Орландо»: объяснения меняются по прихоти

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик выразил недовольство работой арбитров в матче с «Орландо Мэджик» (105:104). Несмотря на девятую победу подряд, наставник калифорнийцев заявил, что команде пришлось преодолевать не только соперника, но и несправедливое судейство.

«Итак, мы уступаем два очка, и у нас появляется свободный Леброн [Джеймс]. Мы, собственно, только что опротестовали подобное решение в нашей прошлой игре, и мяч сначала был задет. Но если Леброн по-прежнему владеет мячом, а затем получает фол по руке, это считается фолом.

[Поскольку] мы оспорили это решение, мы проиграли этот спор. Итак, ещё один вечер, когда объяснения меняются по прихоти. Сегодня вечером нам пришлось преодолеть многое, и вы точно знаете, о чём я говорю», — заявил Редик на послематчевой пресс-конференции.

Ключевой эпизод произошёл в концовке, когда Леброн Джеймс пошёл в проход, но, по мнению судей, Паоло Банкеро заблокировал мяч чисто. Фол не зафиксировали.