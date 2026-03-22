ЦСКА одержал победу над «Бетсити Пармой» в домашнем матче Единой лиги

Сегодня, 22 марта, на стадионе «Баскет Холл» в Москве состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Бетсити Пармой». Встреча завершилась со счётом 91:83 (18:24, 29:25, 18:17, 26:17) в пользу армейцев.

Наиболее эффективным игроком в составе московской команды стал американский разыгрывающий Мело Тримбл. Он оформил дабл-дабл, принеся команде 16 очков, два подбора, 10 передач, один перехват и две потери при коэффициенте эффективности «+25».

Самым результативным игроком в составе пермской команды стал американский центровой Террелл Картер. Он записал на свой счёт 17 очков, девять подборов, шесть передач, один перехват и семь потерь. Коэффициент его полезности составил «+27».