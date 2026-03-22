Матч-центр:
Главная Баскетбол Новости

ЦСКА — «Бетсити Парма», результат матча 22 марта 2026, счет 91:83, Единая лига ВТБ — 2025/2026

ЦСКА одержал победу над «Бетсити Пармой» в домашнем матче Единой лиги
Сегодня, 22 марта, на стадионе «Баскет Холл» в Москве состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Бетсити Пармой». Встреча завершилась со счётом 91:83 (18:24, 29:25, 18:17, 26:17) в пользу армейцев.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
91 : 83
Бетсити Парма
Пермский край
ЦСКА: Уэйр - 17, Тримбл - 16, Митрович - 14, Ухов - 10, Курбанов - 10, Антонов - 8, Астапкович - 7, Руженцев - 5, Жан-Шарль - 4, Кливленд, Ганькевич, Карпенко
Бетсити Парма: Адамс - 19, Картер - 17, Шашков - 12, Адамс - 11, Захаров - 9, Ильницкий - 6, Минченко - 4, Сандерс - 3, Свинин - 2, Стафеев, Егоров

Наиболее эффективным игроком в составе московской команды стал американский разыгрывающий Мело Тримбл. Он оформил дабл-дабл, принеся команде 16 очков, два подбора, 10 передач, один перехват и две потери при коэффициенте эффективности «+25».

Самым результативным игроком в составе пермской команды стал американский центровой Террелл Картер. Он записал на свой счёт 17 очков, девять подборов, шесть передач, один перехват и семь потерь. Коэффициент его полезности составил «+27».

