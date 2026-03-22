Деян Радоньич прокомментировал поражение «Зенита» от «Локомотива-Кубань»

Главный тренер «Зенита» Деян Радоньич прокомментировал поражение от «Локомотива-Кубань» (72:81), которое прервало 10-матчевую победную серию петербуржцев в Единой лиге ВТБ.

«Локомотив» сегодня сыграл лучше нас, они заслужили победу. С самого начала было ясно, что игра будет тяжёлой. В первой половине было очень много ошибок, как в нападении, так и в защите. Мы пытались выиграть матч, но в последние 10 минут в атаке сыграли недостаточно хорошо, чтобы иметь шансы на победу.

С 18 потерями, конечно, и 20 очками соперника после них — это слишком много для такого уровня», — приводит слова Радоньича пресс-служба Единой лиги.