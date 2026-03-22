УНИКС с разницей в 14 очков одержал победу над «Енисеем» в домашнем матче Единой лиги

В Казани завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в котором казанский УНИКС принимал красноярский «Енисей». Встреча закончилась со счётом 87:73 (27:21, 21:17, 19:23, 20:12) в пользу хозяев паркета.

Самыми результативными игроками в составе УНИКСа стал американский центровой Маркус Бингэм. Он записал на свой счёт 22 очка, девять подборов, три передачи, пять перехватов и две потери при коэффициенте полезности «+31».

В составе «Енисея» наилучшим образом себя проявил американский защитник Доминик Артис, принеся команде 17 очков. Также он совершил пять подборов, пять передач, два перехвата и одну потерю. Коэффициент его эффективности составил «+21».