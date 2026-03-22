Единая лига: результаты матчей 22 марта

В воскресенье, 22 марта, в регулярном чемпионате Единой лиги в сезоне-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли посмотреть четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Единая лига. Результаты матчей на 22 марта:

«Зенит» — «Локомотив-Кубань» — 72:81;

«Пари Нижний Новгород» — «Самара» — 80:75;

ЦСКА — «Бетсити Парма» — 91:83;

УНИКС — «Енисей» — 87:73.

Возглавляет турнирную таблицу действующий чемпион турнира московский ЦСКА, одержавший 29 побед при трёх поражениях. На втором месте казанский УНИКС — 28 побед и пять поражений. Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» — 24 победы при 10 поражениях.