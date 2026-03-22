Томович — о победе «Локомотива» над «Зенитом»: мы показали, что можем играть большие матчи

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Томислав Томович прокомментировал победу своей команды над «Зенитом» (81:72) в матче Единой лиги ВТБ. Краснодарцы прервали 10-матчевую победную серию петербуржцев.

«Прежде всего я хочу поздравить «Зенит» с отличной игрой. Думаю, для болельщиков и для всех это была жёсткая игра на высоком уровне.

Плей-офф уже приближается, и обе команды играли очень-очень жёстко. Думаю, сегодня мы показали, что можем играть по-настоящему большие матчи как команда — для меня это самое важное. Мы держались вместе в трудные моменты, оставались единым целым и выстраивали нашу игру через защиту.

Именно этим я горжусь в своих игроках, потому что я действительно верю, что в плей-офф выигрывать матчи можно только с хорошей защитой. Нападение может сработать в один день так, в другой — иначе, но в защите вы должны быть стабильны и всё время находиться на максимально возможном высоком уровне», — приводит слова Томовича пресс-служба лиги.