Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Томович — о победе «Локомотива» над «Зенитом»: мы показали, что можем играть большие матчи

Комментарии

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Томислав Томович прокомментировал победу своей команды над «Зенитом» (81:72) в матче Единой лиги ВТБ. Краснодарцы прервали 10-матчевую победную серию петербуржцев.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 марта 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
72 : 81
Локомотив-Кубань
Краснодар
Зенит: Фрейзер - 14, Шаманич - 12, Джузэнг - 10, Жбанов - 9, Роберсон - 8, Бако - 7, Емченко - 7, Щербенев - 3, Карасёв - 2, Мартюк, Воронцевич
Локомотив-Кубань: Мартин - 24, Миллер - 15, Хаджибегович - 13, Квитковских - 9, Темиров - 7, Хантер - 7, Мур - 4, Ищенко - 2, Попов, Ведищев, Коновалов, Самойленко

«Прежде всего я хочу поздравить «Зенит» с отличной игрой. Думаю, для болельщиков и для всех это была жёсткая игра на высоком уровне.

Плей-офф уже приближается, и обе команды играли очень-очень жёстко. Думаю, сегодня мы показали, что можем играть по-настоящему большие матчи как команда — для меня это самое важное. Мы держались вместе в трудные моменты, оставались единым целым и выстраивали нашу игру через защиту.

Именно этим я горжусь в своих игроках, потому что я действительно верю, что в плей-офф выигрывать матчи можно только с хорошей защитой. Нападение может сработать в один день так, в другой — иначе, но в защите вы должны быть стабильны и всё время находиться на максимально возможном высоком уровне», — приводит слова Томовича пресс-служба лиги.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android