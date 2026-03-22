НБА объявила наказания для игроков «Оклахомы» и «Уизардс» за драку с выходом на трибуны

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Аджай Митчелл и защитник «Вашингтон Уизардс» Джастин Шампани дисквалифицированы на один матч без сохранения заработной платы за потасовку, которая перекинулась на трибуны в конце первой половины матча, в котором «Оклахома-Сити» одержала победу над «Вашингтоном» со счетом 132:111 в ночь на воскресенье.

Кроме того, центровой «Тандер» Джейлин Уильямс был оштрафован на $ 50 000, а защитник «Тандер» Кейсон Уоллес и форвард «Уизардс» Энтони Гилл — на $ 35 000 каждый за участие в инциденте.

После того как Гилл забросил мяч, Уильямс и Шампани начали толкаться под кольцом. Гилл и Митчелл присоединились к ним, и потасовка быстро переросла в стычку, которая переместилась в сектор зрителей за кольцом.

После продолжительного просмотра эпизода судьями Шампани и Уильямс получили по два технических фола и были удалены. Митчелл и Уоллес получили по одному техническому фолу и также были удалены.

Шампани отбудет свою дисквалификацию в ночь на понедельник, когда «Уизардс» встретятся с «Нью-Йорк Никс». Митчелл отбудет свою дисквалификацию в ночь на вторник, когда «Тандер» сыграют с «Филадельфией Севенти Сиксерс».