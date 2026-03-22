НБА объявила наказания для игроков «Оклахомы» и «Уизардс» за драку с выходом на трибуны

НБА объявила наказания для игроков «Оклахомы» и «Уизардс» за драку с выходом на трибуны
Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Аджай Митчелл и защитник «Вашингтон Уизардс» Джастин Шампани дисквалифицированы на один матч без сохранения заработной платы за потасовку, которая перекинулась на трибуны в конце первой половины матча, в котором «Оклахома-Сити» одержала победу над «Вашингтоном» со счетом 132:111 в ночь на воскресенье.

НБА — регулярный чемпионат
22 марта 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
111 : 132
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Вашингтон Уизардс: Кулибали - 21, Каррингтон - 19, Сарр - 14, Уоткинс - 13, Гилл - 13, Харди - 10, Райли - 9, Вукчевич - 6, Шампани - 3, Купер - 3, Янг, Джонсон
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 40, Маккейн - 18, Холмгрен - 18, Митчелл - 14, Уильямс - 11, Джо - 9, Хартенштайн - 9, Уиггинс - 5, Карузо - 4, Уоллес - 4, Уильямс, Барнхайзер

Кроме того, центровой «Тандер» Джейлин Уильямс был оштрафован на $ 50 000, а защитник «Тандер» Кейсон Уоллес и форвард «Уизардс» Энтони Гилл — на $ 35 000 каждый за участие в инциденте.

После того как Гилл забросил мяч, Уильямс и Шампани начали толкаться под кольцом. Гилл и Митчелл присоединились к ним, и потасовка быстро переросла в стычку, которая переместилась в сектор зрителей за кольцом.

После продолжительного просмотра эпизода судьями Шампани и Уильямс получили по два технических фола и были удалены. Митчелл и Уоллес получили по одному техническому фолу и также были удалены.

Шампани отбудет свою дисквалификацию в ночь на понедельник, когда «Уизардс» встретятся с «Нью-Йорк Никс». Митчелл отбудет свою дисквалификацию в ночь на вторник, когда «Тандер» сыграют с «Филадельфией Севенти Сиксерс».

НБА — регулярный чемпионат
23 марта 2026, понедельник. 02:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Не начался
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
НБА — регулярный чемпионат
24 марта 2026, вторник. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Не начался
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Чемпионы ввязались в потасовку с удалениями, а «Лейкерс» сотворили чудо. Итоги дня в НБА
Чемпионы ввязались в потасовку с удалениями, а «Лейкерс» сотворили чудо. Итоги дня в НБА
