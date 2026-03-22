Кирилл Попов стал 17-м россиянином, которому удалось набрать 30 и более очков в ЕЛ
27-летний форвард «Пари Нижний Новгород» Кирилл Попов оформил 35 очков в домашнем матче с «Самарой» (80:75). Это лучший результат среди российских игроков в Единой лиге ВТБ за последние семь лет.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 марта 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
80 : 75
Самара
Самарская область
Пари Нижний Новгород: Попов - 35, Карпенков - 16, Хоменко - 15, Ключенков - 5, Зоткин - 5, Хвостов - 2, Шендеров - 2, Буринский, Якушин, Хякли, Самойленко
Самара: Чеваренков - 18, Михайловский - 18, Походяев - 14, Чебуркин - 9, Шейко - 5, М. Кулагин - 5, Халдеев - 2, Косяков - 2, Чикарев - 2, Кузнецов, Пивцайкин
Попов также стал 17-м российским баскетболистом в истории турнира, которому удалось набрать 30 и более очков. Статистика форварда по результатам матча следующая: 35 очков, 8 из 11 двухочковых, четыре из пяти трёхочковых, пять подборов, один перехват и «+31» балл за эффективность.
«Пари Нижний Новгород» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата. Свой следующий матч нижегородцы проведут в гостях у саратовского «Автодора» 29 марта. Начало встречи — в 16:00 мск.
Материалы по теме
