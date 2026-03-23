Перасович — о победе УНИКСа над «Енисеем»: продемонстрировали отличное желание защищаться

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу над «Енисеем» (87:73) в матче 33-го тура Единой лиги ВТБ. Казанцы одержали победу, несмотря на отсутствие травмированных лидеров.

«Думаю, мы провели хорошую, солидную игру и продемонстрировали отличное желание защищаться. Сегодня из-за травм мы столкнулись с нехваткой «больших». К тому же Дишон Пьерр провёл на площадке не так много времени, поэтому другие игроки брали на себя роли, которые обычно им не свойственны.

Но, считаю, у нас получился хороший матч: мы отдали больше чем обычно результативных передач. Ещё показали примерно равную борьбу под кольцом, но при этом собрали много подборов в нападении, и именно так решили исход встречи», — приводит слова Перасовича пресс-служба лиги.

УНИКС (28-5) занимает второе место в турнирной таблице. «Енисей» (13-20) располагается на восьмой строчке. Казанцы выступали без трёх лидеров: Джалена Рейнольдса, Алексея Шведа и Пэриса Ли.