Перасович — о победе УНИКСа над «Енисеем»: продемонстрировали отличное желание защищаться

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу над «Енисеем» (87:73) в матче 33-го тура Единой лиги ВТБ. Казанцы одержали победу, несмотря на отсутствие травмированных лидеров.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 марта 2026, воскресенье. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
87 : 73
Енисей
Красноярск
УНИКС: Бингэм - 22, Лопатин - 16, Захаров - 14, Д. Кулагин - 12, Брюэр - 12, Пьерр - 6, Беленицкий - 3, Абдулбасиров - 2, Халилулаев, Белоусов, Стуленков
Енисей: Артис - 17, Тасич - 16, Сонько - 14, Коулмэн - 11, Касаткин - 9, Рыжов - 6, Ведищев, Евдокимов, Перевалов, Шлегель, Ванин, Долинин

«Думаю, мы провели хорошую, солидную игру и продемонстрировали отличное желание защищаться. Сегодня из-за травм мы столкнулись с нехваткой «больших». К тому же Дишон Пьерр провёл на площадке не так много времени, поэтому другие игроки брали на себя роли, которые обычно им не свойственны.

Но, считаю, у нас получился хороший матч: мы отдали больше чем обычно результативных передач. Ещё показали примерно равную борьбу под кольцом, но при этом собрали много подборов в нападении, и именно так решили исход встречи», — приводит слова Перасовича пресс-служба лиги.

УНИКС (28-5) занимает второе место в турнирной таблице. «Енисей» (13-20) располагается на восьмой строчке. Казанцы выступали без трёх лидеров: Джалена Рейнольдса, Алексея Шведа и Пэриса Ли.

