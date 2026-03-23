Арсич — о поражении «Енисея» от УНИКСа: мы допустили 12 ошибок в первой половине

Комментарии

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич прокомментировал поражение от УНИКСа (73:87) в матче 33-го тура Единой лиги ВТБ. Красноярцы уступили в Казани, несмотря на отсутствие у хозяев трёх лидеров.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 марта 2026, воскресенье. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
87 : 73
Енисей
Красноярск
УНИКС: Бингэм - 22, Лопатин - 16, Захаров - 14, Д. Кулагин - 12, Брюэр - 12, Пьерр - 6, Беленицкий - 3, Абдулбасиров - 2, Халилулаев, Белоусов, Стуленков
Енисей: Артис - 17, Тасич - 16, Сонько - 14, Коулмэн - 11, Касаткин - 9, Рыжов - 6, Ведищев, Евдокимов, Перевалов, Шлегель, Ванин, Долинин

«Сегодня нашей основной проблемой стала качественная защита соперника. Они играют габаритным составом, а самый низкий в их стартовой пятёрке — Дмитрий Кулагин, который тоже отлично обороняется. В посту против такой защиты сложно найти пространство. Мы не были сфокусированы на том, что нам нужно было делать с самого начала, и допустили 12 ошибок в первой половине.

Я не ожидал, что всё получится именно так, но я знаю, что моя команда может играть лучше, у неё есть потенциал. Надеюсь, следующая встреча будет более интересной и качественной с нашей стороны.

Поздравляю команду хозяев. Они контролировали матч все 40 минут», — приводит слова Арсича пресс-служба лиги.

