Арсич — о поражении «Енисея» от УНИКСа: мы допустили 12 ошибок в первой половине

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич прокомментировал поражение от УНИКСа (73:87) в матче 33-го тура Единой лиги ВТБ. Красноярцы уступили в Казани, несмотря на отсутствие у хозяев трёх лидеров.

«Сегодня нашей основной проблемой стала качественная защита соперника. Они играют габаритным составом, а самый низкий в их стартовой пятёрке — Дмитрий Кулагин, который тоже отлично обороняется. В посту против такой защиты сложно найти пространство. Мы не были сфокусированы на том, что нам нужно было делать с самого начала, и допустили 12 ошибок в первой половине.

Я не ожидал, что всё получится именно так, но я знаю, что моя команда может играть лучше, у неё есть потенциал. Надеюсь, следующая встреча будет более интересной и качественной с нашей стороны.

Поздравляю команду хозяев. Они контролировали матч все 40 минут», — приводит слова Арсича пресс-служба лиги.