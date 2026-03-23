НБА отменила 16-й технический фол Дончича, что позволило ему избежать дисквалификации

Национальная баскетбольная лига (НБА) отменила 16-й технический фол Луки Дончича, который он получил в матче с «Орландо Мэджик» в ночь на 22 марта. Об этом сообщает ESPN.

НБА — регулярный чемпионат
22 марта 2026, воскресенье. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
104 : 105
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Орландо Мэджик: Банкеро - 16, Саггс - 14, Картер - 13, Картер - 13, Бейн - 12, Да Силва - 12, Кэйн - 10, Битадзе - 9, Ховард - 3, Пенда - 2, Ричардсон, Вагнер
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 33, Ривз - 26, Кеннард - 13, Джеймс - 12, Эйтон - 9, Хэйс - 8, Хатимура - 2, Смарт - 2, Вандербилт, Кнехт, Джеймс, Ларэвиа, Тимме

Словенский разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» был наказан в третьей четверти вместе с центровым «Орландо» Гогой Битадзе после перепалки у линии штрафных. Технический фол стал для Дончича 16-м в сезоне, что автоматически влекло одноматчевую дисквалификацию.

После игры «Лейкерс» подали апелляцию. Ранее в карьере Дончича, когда он выступал за «Даллас Маверикс», 16-й технический фол дважды отменяли.

Дончич избежит наказания и сможет сыграть в выездном матче с «Детройт Пистонс» 24 марта мск. В игре с «Орландо» он набрал 33 очка и сделал восемь передач, а «Лейкерс» продлили победную серию до девяти матчей.

