Трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» переиграть «Портленд»

В ночь с 22 на 23 марта мск на паркете арены «Болл-Арена (Пепси-центр)» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Денвер Наггетс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 128:112.

Сербский центровой «Денвера» Никола Йокич оформил трипл-дабл — на его счету 22 очка, 14 подборов и 14 ассистов. Его партнёр по команде разыгрывающий Джамал Мюррэй набрал 22 очка. У «Портленда» больше всех набрал израильский лёгкий форвард Дени Авдия. В его активе дабл-дабл 23 очка, шесть подборов и 14 результативных передач.

«Наггетс» одержали вторую победу подряд, «Трэйл Блэйзерс» прервали серию из трёх викторий в НБА.