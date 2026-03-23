Денвер Наггетс — Портленд Трэйл Блэйзерс, результат матча 23 марта 2026, счет 128:112, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

Трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» переиграть «Портленд»
В ночь с 22 на 23 марта мск на паркете арены «Болл-Арена (Пепси-центр)» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Денвер Наггетс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 128:112.

Денвер Наггетс: Йокич - 22, Мюррэй - 22, Джонсон - 19, Браун - 15, Уотсон - 14, Браун - 13, Гордон - 12, Хардуэй-младший - 6, Джонс - 5, Строутер, Джонс, Холмс, Валанчюнас, Ннаджи, Пикетт
Портленд Трэйл Блэйзерс: Авдия - 23, Клингэн - 18, Камара - 16, Уильямс - 16, Хендерсон - 13, Холидэй - 9, Сиссоко - 7, Тибулл - 3, Кент - 3, Уэсли - 2, Мюррэй - 2

Сербский центровой «Денвера» Никола Йокич оформил трипл-дабл — на его счету 22 очка, 14 подборов и 14 ассистов. Его партнёр по команде разыгрывающий Джамал Мюррэй набрал 22 очка. У «Портленда» больше всех набрал израильский лёгкий форвард Дени Авдия. В его активе дабл-дабл 23 очка, шесть подборов и 14 результативных передач.

«Наггетс» одержали вторую победу подряд, «Трэйл Блэйзерс» прервали серию из трёх викторий в НБА.

