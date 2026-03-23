«Не мучают по ночам кошмары?» Адвокат семьи Тиммы обратилась к Седоковой

Маргарита Гаврилова, адвокат семьи латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, прокомментировала ход судебного дела против бывшей жены спортсмена Анны Седоковой.

«Ей не свойственна эмпатия. Возможно, она боится. Затяжки судебного заседания могут быть связаны с тем, что она выводит активы. Она боится любых претензий к себе. Потому что лицо в лицо отвечать на претензии очень сложно. Первое, что я бы у неё [Седоковой] спросила: став безумно богатой женщиной, вас не мучают по ночам кошмары о том, что вы мужа отправили [в Ригу] голым в мусорном пакете?

Если бы не её отец, она никогда бы в жизни не получила даже какого-то номинального образования. Он был директором коммерческого телеканала Киева. Был успешным человеком и тащил эту, свою дочку, чтобы сделать из неё человека», — приводит слова Гавриловой издание Starhit.

Напомним, ранее стало известно, что в Латвии возбудили дело о доведении до самоубийства Яниса Тиммы.