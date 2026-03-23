Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Сакраменто Кингз — Бруклин Нетс, результат матча 23 марта 2026, счёт 126:122, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Бруклин» потерпел седьмое поражение подряд, уступив «Сакраменто»
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Сакраменто Кингз» принимал «Бруклин Нетс». Встреча прошла в Сакраменто на стадионе «Голден Уан-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 126:122.

НБА — регулярный чемпионат
23 марта 2026, понедельник. 01:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
126 : 122
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Сакраменто Кингз: Монк - 32, Рейно - 22, Картер - 16, Ачиува - 14, Дерозан - 10, Макдермотт - 9, Болдуин Мл. - 9, Клиффорд - 7, Кардуэлл - 5, Хейз - 2
Бруклин Нетс: Сараф - 22, Уильямс - 18, Смит - 18, Траоре - 17, Этьенн - 14, Вульф - 9, Пауэлл - 8, Джонсон - 7, Мэнн - 5, Агбаджи - 3, Лидделл - 1, Майнотт, Уилсон

Самым результативным в составе победителей стал Малик Монк, который записал в свой актив 32 очка.

Лучшую результативность в «Бруклине» показал Бен Сараф, который набрал 22 очка. Россиянин Егор Дёмин не принимал участие в этом матче из-за травмы.

Таким образом, «Бруклин» потерпел седьмое поражение подряд. «Сакраменто» одержал первую победу после двух поражений кряду.

В следующем матче регулярного чемпионата «Сакраменто» встретится с «Шарлотт Хорнетс», а «Бруклин» сыграет с «Портленд Трэйл Блэйзерс». Матчи пройдут 25 и 24 марта соответственно.

Календарь матчей НБА
Турнирная таблица НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android