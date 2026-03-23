«Бруклин» потерпел седьмое поражение подряд, уступив «Сакраменто»

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Сакраменто Кингз» принимал «Бруклин Нетс». Встреча прошла в Сакраменто на стадионе «Голден Уан-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 126:122.

Самым результативным в составе победителей стал Малик Монк, который записал в свой актив 32 очка.

Лучшую результативность в «Бруклине» показал Бен Сараф, который набрал 22 очка. Россиянин Егор Дёмин не принимал участие в этом матче из-за травмы.

Таким образом, «Бруклин» потерпел седьмое поражение подряд. «Сакраменто» одержал первую победу после двух поражений кряду.

В следующем матче регулярного чемпионата «Сакраменто» встретится с «Шарлотт Хорнетс», а «Бруклин» сыграет с «Портленд Трэйл Блэйзерс». Матчи пройдут 25 и 24 марта соответственно.