«Бостон» с дабл-даблом Тейтума и 29 очками Брауна прервал серию побед, уступив «Миннесоте»

Утром, 23 марта, завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Миннесота Тимбервулвз». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и закончилась победой гостей со счётом 102:92. «Бостон» прервал четырёхматчевую победную серию.

Самыми результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Селтикс» Джейлен Браун, который записал в свой актив 29 очков при семи подборах и четырёх передачах. Его партнёр по команде лёгкий форвард Джейсон Тейтум оформил дабл-дабл: 16 очков и 11 подборов. В составе победителей больше всех очков (23) набрал разыгрывающий Бонс Хиланд.

В следующем матче «Бостон» встретится на своём паркете с лидером НБА «Оклахома-Сити Тандер» 26 марта, а «Миннесота» в этот же день дома примет «Хьюстон Рокетс».