Бостон Селтикс — Миннесота Тимбервулвз, результат матча 23 марта 2026, счет 92:102, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Бостон» с дабл-даблом Тейтума и 29 очками Брауна прервал серию побед, уступив «Миннесоте»
Утром, 23 марта, завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Миннесота Тимбервулвз». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и закончилась победой гостей со счётом 102:92. «Бостон» прервал четырёхматчевую победную серию.

НБА — регулярный чемпионат
23 марта 2026, понедельник. 03:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
92 : 102
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Бостон Селтикс: Браун - 29, Тейтум - 16, Уайт - 15, Притчард - 10, Гарза - 5, Шейерман - 5, Шульга - 4, Кета - 4, Хозер - 2, Бэсси - 2, Харпер Мл., Уолш, Гонсалес, Уильямс
Миннесота Тимбервулвз: Хиланд - 23, Макдэниелс - 19, Досунму - 17, Рид - 11, Гобер - 9, Рэндл - 9, Дивинченцо - 8, Андерсон - 6, Шеннон, Филлипс, Инглс, Конли, Пуллин, Беранже, Кларк

Самыми результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Селтикс» Джейлен Браун, который записал в свой актив 29 очков при семи подборах и четырёх передачах. Его партнёр по команде лёгкий форвард Джейсон Тейтум оформил дабл-дабл: 16 очков и 11 подборов. В составе победителей больше всех очков (23) набрал разыгрывающий Бонс Хиланд.

В следующем матче «Бостон» встретится на своём паркете с лидером НБА «Оклахома-Сити Тандер» 26 марта, а «Миннесота» в этот же день дома примет «Хьюстон Рокетс».

Настоящее безумие. Игрок НБА годами ходил со стеклом в руке, а теперь зажигает в «Лейкерс»
