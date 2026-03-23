Результаты матчей НБА 23 марта

В ночь с 22 на 23 марта мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026, в рамках которого прошли пять матчей регулярного чемпионата. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.

Результаты игрового дня НБА 23 марта (время московское):

«Денвер Наггетс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 128:112;

«Сакраменто Кингз» – «Бруклин Нетс» — 126:122;

«Нью-Йорк Никс» – «Вашингтон Уизардс» — 145:113;

«Бостон Селтикс» – «Миннесота Тимбервулвз» — 92:102;

«Финикс Санз» – «Торонто Рэпторс» — 120:98.

