19% читателей «Чемпионата» считают, что Дёмин отлично провёл дебютный сезон в НБА

В марте пресс-служба клуба НБА «Бруклин Нетс» сообщила, что разыгрывающий Егор Дёмин пропустит остаток нынешнего сезона. Причиной стали усилившиеся боли в левой стопе, связанные с подошвенным фасциитом.

«Чемпионат» ранее проводил опрос, где просил оценить дебютный сезон россиянина в Национальной баскетбольной ассоциации. Предлагаем ознакомиться с результатами голосования.

Если у вас не открывается опрос, он доступен по ссылке.

Ожидается, что Дёмин вернётся к тренировкам в начале межсезонья и примет полноценное участие в летней программе развития.

Егор в дебютном сезоне НБА принял участие в 52 матчах, в которых в среднем набирал 10,3 очка, совершал 3,2 подбора и отдавал 3,3 передачи. Дёмин был выбран «Бруклином» под восьмым номером на драфте НБА 2025 года.

Дёмин пошутил о своих кроссовках на Матче восходящих звёзд: