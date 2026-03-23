Дюрант назвал игроков, которые могут обойти его в списке лучших бомбардиров

Форвард «Хьюстон Рокетс» Кевин Дюрант заявил, что разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич и защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс в будущем могут превзойти его по количеству набранных очков.

«Они уже сейчас выходят на те же показатели, что и я в их возрасте, что и Леброн Джеймс, что и Коби Брайант в своё время.

Я просто надеюсь, что для них момент, когда они будут обходить великих игроков, на которых сами росли и за которыми следили, будет таким же особенным, как и для меня.

Понимаешь, о чём я? Надеюсь, я оставил такой след в игре», — приводит слова Дюранта аккаунт NBA Base в социальной сети X.