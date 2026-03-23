Илона Корстин: у «Зенита» есть все шансы попасть в «Финал четырёх» Basket Cup

Генеральный директор Единой лиги Илона Корстин высказалась о шансах «Зенита» из Санкт-Петербурга в международном турнире Winline Basket Cup.

«Если «Зенит» обыграет казанский УНИКС, тогда «Зенит» попадёт в «Финал четырех». Считаю, что у питерской команды есть все шансы. Сегодняшний матч (с «Локомотивом-Кубань» 22 марта. — Прим. «Чемпионата») — тоже против очень сильного соперника, но «Локомотив» уже не попадает в «Финал четырёх».

Я надеюсь, что в любом случае питерские болельщики придут на «Финал четырёх», чтобы просто насладиться классным баскетболом», — приводит слова Корстин пресс-служба «Зенита».

Напомним, «Финал четырёх» Basket Cup пройдёт с 10 по 12 апреля в Санкт-Петербурге.

