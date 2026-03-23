Битадзе — о перепалке с Дончичем: я просто повторил в ответ

Центровой «Орландо Мэджик» Гога Битадзе прокомментировал перепалку с разыгрывающим «Лос-Анджелес Лейкерс» Лукой Дончичем во время матча между командами в ночь на 22 марта.

«Я с большим уважением отношусь к Луке и к тому, чего он добился. И я очень уважаю семьи людей. Там, откуда я родом, это святое — мы уважаем семьи друг друга, и я никогда бы не стал говорить что-то подобное напрямую.

Он сказал несколько неподобающих вещей на сербском языке. Я играл в Сербии, поэтому понимаю язык. Не знаю, понимал ли он, что я его понимаю. Так что я просто повторил это ему в ответ. И это никак не было направлено против его семьи или кого-либо ещё. Его семью я действительно уважаю», — приводит слова Битадзе аккаунт NBA Base в социальной сети X.

За эту перепалку Дончич получил 16-й технический фол, который должен был повлечь одноматчевую дисквалификацию. Однако позже НБА отменила наказание.