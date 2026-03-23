Георгий Жбанов объяснил поражение «Зенита» в матче с «Локомотивом»

Форвард «Зенита» Георгий Жбанов прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги с «Локомотивом-Кубань» (72:81), состоявшемся вчера, 22 марта, в Санкт-Петербурге.

«Игра была равная три четверти. В четвёртом отрезке пять минут не могли набрать ни одного очка. Я думаю, это стало переломным. Совершили кучу потерь в течение всей игры и заслуженно проиграли.

Что послужило такому количеству потерь? Агрессивная игра «Локо». Мы ожидали и готовились к этому. Но почему-то на игре не смогли показать всё, что тренировали. Будем завтра детально смотреть видео и разбирать», — приводит слова Жбанова пресс-служба «Зенита».