Керр оценил игру Подзиемски в матчах без Карри

Керр оценил игру Подзиемски в матчах без Карри
Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр отметил прогресс защитника Брэндина Подзиемски в матчах без разыгрывающего Стефена Карри.

«Это отличный опыт для Брэндина – 20 игр без Стефа. Думаю, на данном этапе карьеры он уже доказал, что может помогать команде побеждать. Это очевидно. Он делает много вещей, которые напрямую влияют на результат.

На мой взгляд, сейчас он как раз понимает, насколько сильным игроком может стать и каким игроком он вообще хочет быть.

По ходу этого отрезка было много шероховатостей, он пробует новое, и не всё получается. Но эти 20 матчей без Стефа как раз это и подсвечивают. Когда он играет рядом со Стефом, без мяча, или выполняет роль второго разыгрывающего, он очень хорош. Он делает вещи, которые многие не делают. У него есть чутьё на игру.

Но когда он слишком много играет с мячом, видно, что начинает ошибаться», – приводит слова Керра аккаунт NBA Base в социальной сети X.

