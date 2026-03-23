Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Леброн — о рекорде по матчам в НБА: это был обычный день

Леброн — о рекорде по матчам в НБА: это был обычный день
41-летний четырёхкратный чемпион НБА и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал рекорд, который он установил в игре с «Орландо Мэджик», где американец вышел на чистое первое место по количеству проведённых матчей. Эта встреча стала для него 1612-й в лиге.

НБА — регулярный чемпионат
22 марта 2026, воскресенье. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
104 : 105
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Орландо Мэджик: Банкеро - 16, Саггс - 14, Картер - 13, Картер - 13, Бейн - 12, Да Силва - 12, Кэйн - 10, Битадзе - 9, Ховард - 3, Пенда - 2, Ричардсон, Вагнер
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 33, Ривз - 26, Кеннард - 13, Джеймс - 12, Эйтон - 9, Хэйс - 8, Хатимура - 2, Смарт - 2, Вандербилт, Кнехт, Джеймс, Ларэвиа, Тимме

«Это был обычный день. Я готовился так же, как и перед предыдущими 1600 с лишним матчами. Но понимал, что, как только выйду на площадку, побью рекорд. Это круто. Я уже говорил: лучшее, что ты можешь дать партнёрам, – это быть в строю. Я старался быть рядом с командой всю карьеру, больше 20 лет. Всё остальное – уже следствие этого», — приводит слова Джеймса издание Lakers Nation.

«Лейкерс» с результатом 45 побед и 25 поражений занимают третье место в Западной конференции.

