Леброн — о рекорде по матчам в НБА: это был обычный день

41-летний четырёхкратный чемпион НБА и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал рекорд, который он установил в игре с «Орландо Мэджик», где американец вышел на чистое первое место по количеству проведённых матчей. Эта встреча стала для него 1612-й в лиге.

«Это был обычный день. Я готовился так же, как и перед предыдущими 1600 с лишним матчами. Но понимал, что, как только выйду на площадку, побью рекорд. Это круто. Я уже говорил: лучшее, что ты можешь дать партнёрам, – это быть в строю. Я старался быть рядом с командой всю карьеру, больше 20 лет. Всё остальное – уже следствие этого», — приводит слова Джеймса издание Lakers Nation.

«Лейкерс» с результатом 45 побед и 25 поражений занимают третье место в Западной конференции.