Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Руслан Абдулбасиров — герой 21-й недели Единой лиги по версии читателей «Чемпионата»

Руслан Абдулбасиров
Комментарии

«Чемпионат» еженедельно выбирает лучшего игрока Единой лиги ВТБ. По итогам 21-й недели героем стал центровой казанского УНИКСа Руслан Абдулбасиров.

По ходу сезона-2025/2026 Абдулбасиров в среднем за игру набирает 3,1 очка и 2,0 подбора, но в противостоянии с ЦСКА выдал свой лучший матч в карьере, набрав 19 очков, сделав 10 подборов, три передачи и два блок-шота. В наш еженедельный рейтинг Руслан попал впервые. Всего игроки УНИКСа оказывались в числе претендентов на звание лучшего 18 раз.

На данный момент УНИКС занимает второе место в турнирной таблице Единой лиги с 28 победами при пяти поражениях. Сейчас проходит новый опрос за звание лучшего игрока 22-й недели нашего чемпионата.

Голосуйте:
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android