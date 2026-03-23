Руслан Абдулбасиров — герой 21-й недели Единой лиги по версии читателей «Чемпионата»

«Чемпионат» еженедельно выбирает лучшего игрока Единой лиги ВТБ. По итогам 21-й недели героем стал центровой казанского УНИКСа Руслан Абдулбасиров.

По ходу сезона-2025/2026 Абдулбасиров в среднем за игру набирает 3,1 очка и 2,0 подбора, но в противостоянии с ЦСКА выдал свой лучший матч в карьере, набрав 19 очков, сделав 10 подборов, три передачи и два блок-шота. В наш еженедельный рейтинг Руслан попал впервые. Всего игроки УНИКСа оказывались в числе претендентов на звание лучшего 18 раз.

На данный момент УНИКС занимает второе место в турнирной таблице Единой лиги с 28 победами при пяти поражениях. Сейчас проходит новый опрос за звание лучшего игрока 22-й недели нашего чемпионата.